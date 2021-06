Arte: restaurato Ritratto di Laura Battiferri del Bronzino, ora vola a New York (2)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "A nome del soprintendente Andrea Pessina, esprimo il più vivo apprezzamento per questo importante restauro che restituisce piena godibilità ad una delle opere più affascinanti del Bronzino - sottolinea Lia Brunori funzionario di zona per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana e le province di Pistoia e Prato - Ancora una volta Friends of Florence ha generosamente permesso un felice risultato, frutto della proficua collaborazione tra Comune di Firenze e Soprintendenza con l'apporto della consolidata professionalità dei restauratori Lucia e Andrea Dori".

“Siamo stati felici di accettare l'invito di Keith Christiansen e Carlo Falciani di restaurare il bellissimo ritratto di Laura Battiferri realizzato da Agnolo Bronzino: una donna eccezionale per la sua epoca e un esempio anche oggi di intelligenza e di conoscenza poetica - sottolinea Simonetta Brandolini d'Adda Presidente di Friends of Florence - La mostra al Metropolitan Museum of Art di New York è per noi anche un'occasione importante per portare il lavoro e la missione di Friends of Florence ancora più vicina ai nostri sostenitori. Ringrazio pertanto i curatori, il Comune di Firenze, il Museo di Palazzo Vecchio, la Soprintendenza che ci hanno offerto questa opportunità e i restauratori che hanno realizzato l'intervento".