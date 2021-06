Recovery: richiesta Cingolani rinviata a prossimo Cdm**

04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La richiesta del ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, ovvero più personale per il suo dicastero, verrà affrontata in un successivo Cdm. Oggi è stato lo stesso ministro a porre la questione nel corso del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl reclutamento, ottenendo una sospensione della riunione per un approfondimento tecnico. Al termine della pausa, si è deciso di rinviare la questione alla prossima seduta, licenziando il disco verde al dl assunzioni.