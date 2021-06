Libri: Premio Terzani 2021 a Magnason autore di 'Il tempo e l'acqua' (Iperborea)** (3)

04 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Sono enormemente felice e soddisfatto - ha affermato l'editore Pietro Biancardi - per l'assegnazione del Premio Terzani a 'Il tempo e l'acqua', un libro che attraverso le armi della letteratura si propone di cambiare radicalmente il nostro modo di intendere la responsabilità nei confronti del mondo e degli altri, includendo tra questi le generazioni future. Il Premio è la prova che l'esperimento ambizioso è perfettamente riuscito".

Andri Snær Magnason sarà protagonista a Milano, il 5 luglio, alle ore 19, dell'incontro "Islanda" che si svolge in collaborazione con Vicino/Lontano, nell'ambito della prima edizione di Welcome to Socotra, festival di danza, musica, teatro e satira organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il tempo e l'acqua è in corso di pubblicazione in altri 28 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Russia.