Libri: Premio Terzani 2021 a Magnason autore di 'Il tempo e l'acqua' (Iperborea)** (2)

04 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Con 'Il tempo e l'acqua' - ha affermato Angela Terzani a nome della Giuria del Premio - Magnason ci ricorda che le nostre vite e quelle di tutti gli esseri viventi dipendono dalla natura, che ci chiede di rispettare i suoi ritmi. È senza precedenti la prova che dobbiamo affrontare: si tratta di salvare la terra. E bisogna farlo in fretta. Non possiamo sottrarci al dovere della responsabilità nei confronti del nostro pianeta e delle generazioni che lo abiteranno dopo di noi".

"Magnason - scrive la giuria nella motivazione - ci spinge a ripensare il mondo, ci mette in guardia dal nostro eccesso di presunzione tecnologica, e soprattutto dal superpotere del petrolio, che ha reso le nostre vite comode e globali, ma ha riempito il pianeta di spazzatura, di squilibri energetici e ha aggravato le diseguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri. Per questo grido d'allarme lanciato con urgenza al genere umano, per il modo semplice ed efficace, eppure rigoroso, di rendere evidente e farci comprendere l'entità del fenomeno, 'Il tempo e l'acqua' è un libro necessario".

"È per me un piacere e un onore - ha dichiarato Andri Snær Magnason - essere il vincitore dell'edizione 2021 del Premio Terzani e vedere il mio nome legato a quello di un grande autore come Tiziano Terzani, del quale sento di condividere la filosofia e l'impegno. Per questo esprimo la mia profonda gratitudine ad Angela Terzani e ai membri della Giuria, così come sono grato al mio editore, Iperborea, e alla traduttrice, Silvia Cosimini, che ha saputo trasferire il mio libro, scritto in una “piccola” lingua come l'islandese, nella vostra grande lingua".