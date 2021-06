Calcio:Repice (radiocronista)'10 slot, Dazn allontana gente, calcio bello perché semplice'**

04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu.(Adnkronos) - "Mi sembra di capire che si voglia far allontanare le persone dal pallone, e ci si riuscirà. Stanno snaturando questo sport e finiranno per distruggerlo". Lo ha detto Francesco Repice, giornalista e radiocronista sportivo, in merito alla possibilità che dalla prossima stagione, in cui Dazn potrà trasmettere l'intero campionato, ci siano 10 slot per le dieci partite, il che vorrebbe dire far giocare le partite di Serie A sempre ad un orario diverso, contrariamente a quanto avviene ora dove vengono definite delle fasce orarie. "Non credo ci siano persone inchiodate davanti alla televisione dal lunedì alla domenica -prosegue Repice-. Il calcio è ben voluto proprio perché è una cosa semplice".