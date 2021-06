Arte: famiglia Onassis vende quadro Churchill che era sullo yacht del magnate** (2)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Per promuovere l'asta di "The Moat, Breccles", Phillips ha in programma di esporlo insieme a una replica dello yacht di Onassis, frequentato da ospiti dell'alta società come John D. Rockefeller, Eva Peron, Richard Burton, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. L'installazione sarà inaugurata il 15 giugno presso la nuova sede della casa d'aste in Park Avenue.

Recentemente i dipinti di Churchill hanno avuto grande successo sul mercato dell'arte. Nella vendita di arte moderna britannica di Christie's a Londra lo scorso marzo, un collezionista ha acquistato tre dipinti dell'ex primo ministro per un totale di 11,2 milioni di sterline (16 milioni di dollari). Tra queste opere c'era un dipinto di una moschea nordafricana venduta dall'attrice Angelina Jolie per 8,3 milioni di sterline (11,6 milioni di dollari), stabilendo il nuovo record per lo statista appassionato di pittura. Il record precedente di Churchill era di 2,7 milioni di dollari pagati nel 2014 a Sotheby's a Londra per "The Goldfish Pool a Chartwell" (1932).