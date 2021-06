03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Ho lasciato sei anni di cose molto interessanti che facevo, e le ho lasciate per tornare in politica e mi sono detto che se torno, torno per fare le cose fatte bene, non per vivacchiare". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. "Sono tornato per provare a cambiare le cose in Italia in modo che i giovani italiani trovino opportunità che trovano oggi all'estero".