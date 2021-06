Lavoro: Meloni, 'con Draghi parlato di licenziamenti, ma se imprese chiudono...'

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Con Draghi abbiamo parlato anche di misure economiche: tutti parlano di blocco dei licenziamenti, ma se il 40% delle imprese rischia di chiudere potrebbe non servire a molto. Quindi noi chiediamo che le risorse vengano messe sulla continuità delle imprese, bisogna dire alle imprese che in questa fase, se mantengono i livelli occupazionali e non chiudono, lo Stato le agevolerà sul piano fiscale e burocratico". Così Giorgia Meloni, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier.