Covid: Giani, 'In Toscana 186 nuovi casi, tasso positivi 2,10%'

Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 186 su 8.873 test di cui 7.070 tamponi molecolari e 1.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (5,1% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 2.190.369". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale.

Aggiunge Giani: £Ogni euro destinato al Covid è stato investito per cure e assistenza. La Toscana ha utilizzato tutti i fondi disponibili, come certifica la relazione del Ministero della Salute, senza accantonare nessun colpo per tutelare un diritto fondamentale: la salute dei cittadini!"