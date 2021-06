03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Gli ultimi sondaggi danno la Lega in crescita e ampiamente primo partito. Se cresce la Lega, la Meloni e Forza Italia, se cresce il centrodestra nel suo complesso, io sono contento. Ma i miei avversari non saranno mai in coalizione, sono il Pd e i 5 Stelle". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.