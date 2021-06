Calcio: Svizzera, 7-0 al Liechtenstein nell'ultimo test prima dell'Europeo

03 giugno 2021 a

San Gallo, 3 giu. - (Adnkronos) - Facile vittoria in amichevole della Svizzera, avversaria dell'Italia di Roberto Mancini nel girone dell'Europeo. La squadra di Petkovic domina in amichevole il Liechtenstein con un netto 7-0 in un match disputato al Kybunpark di San Gallo. Le reti dei rossocrociati portano la firma di Gavranovic (tripletta), Fassnacht (doppietta) e Fernandes, oltre all'autogol di Frick. Per gli elvetici quello contro il Liechtenstein è l'ultimo appuntamento prima dell'Europeo, che avrà inizio sabato 12 contro il Galles.