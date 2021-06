Calcio: Supercoppa Uefa tra Chelsea e Villarreal resta a Belfast

03 giugno 2021 a

a

a

Londra, 3 giu. (Adnkronos) - Il Chelsea, vincitore della Champions League, affronterà il Villarreal, vincitore dell'Europa League, nella Supercoppa Uefa a Belfast come previsto in agosto. Lo ha confermato l'Irish Football Association (IFA). Citando l'organo di governo del calcio europeo Uefa, l'IFA ha affermato che Belfast ospiterà l'incontro come previsto l'11 agosto e che non verrà spostato a Istanbul come risarcimento per la capitale turca che ha perso la finale di Champions League a favore del Porto a causa delle restrizioni del coronavirus. "Ci siamo tenuti in stretto contatto con i nostri partner della Uefa sulla questione e, a seguito di queste discussioni, siamo lieti che abbiano confermato che la partita rimarrà a Belfast", ha dichiarato il capo dell'Ifa Patrick Nelson. Il Villarreal ha vinto il suo primo trofeo in Europa League contro il Manchester United per qualificarsi per l'incontro, mentre il Chelsea ha battuto il Manchester City per la sua seconda corona continentale.