Calcio: Moggi, 'Allegri utilizza bene le carte a sua disposizione, il Napoli può fare bene'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Allegri sa utilizzare molto bene le carte a sua disposizione, il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra con l'organico al completo". Lo ha detto Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all'Adnkronos, in merito al valzer di allenatori della Serie A. "Sicuramente anche le prime 3 che sono arrivate quest'anno, Inter, Atalanta e Milan possono dire la loro -prosegue Moggi- ma è ancora presto per fare ulteriori considerazioni".