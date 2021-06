Atletica: oro europeo e record del mondo paralimpico nel lungo per Martina Caironi

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Martina Caironi vince la medaglia d'oro con il nuovo record del mondo nel salto in lungo T63 con la misura di 5,05 ai campionati europei di atletica paralimpica. L'atleta azzurra aveva già vinto i 100 metri. Per Caironi i complimenti di Luca Pancalli, presidente del Cip. "Spettacolo Martina Caironi! Oro nel salto in lungo agli Europei di atletica paralimpica e nuovo record del mondo. Gli azzurri paralimpici ancora protagonisti nelle competizioni internazionali. Dita incrociate e avanti tutta verso Tokyo 2020".