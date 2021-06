Alitalia: Fava, 'per restante 50% stipendi di marzo aspettiamo visibilità tempi accredito 100 mln'

03 giugno 2021 a

a

a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Gli stipendi di marzo saranno versati in due soluzioni. Un 50% è stato pagato il 28% ma purtroppo per l'altro 50% non siamo ancora in grado di farlo perché aspettiamo di avere la visibilità sui tempi di accredito del finanziamento di 100 milioni di euro per poter dare seguire ai versamenti". Ad affermarlo è il Commissario straordinario di Alitalia, Gabriele Fava nel corso della sua audizione in commissione Bilancio sul dl sostegni bis.