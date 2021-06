Giustizia: Letta 'referendum strumento di lotta politica ma non va da nessuna parte'**

03 giugno 2021 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Io vorrei che le riforme della giustizia le facessimo veramente e penso che il governo Draghi sia l'opportunità per farle. Primo perchè c'è una larga maggioranza e si può uscire dalla logica di scontro sulla giustizia degli ultimi 30 anni. Secondo, l'Europa ci dice di fare queste riforme entro l'anno altrimenti i soldi non arrivano e questo mi sembra un incentivo enorme". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.

"Facciamole oggi, in questi 6 mesi, con un ministro come la Cartabia che ha messo le idee giuste". Quanto al referendum "è uno strumento di lotta politica ma non va da nessuna parte e non è neanche uno strumento di pressione".