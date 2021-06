Giustizia: Burlando, 'Bettini? Dubbi su referendum, riforma la faccia il Parlamento'** (2)

03 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Difficile mettere tutti d'accordo su un riforma però... "Non si può affrontare il rilancio del Paese portandoci dietro questa arretratezza. C'è chi vuole arrivare a fine legislatura e chi invece magari andare prima a votare, ma credo che sia interesse di tutti spendere al meglio i soldi del Recovery e la giustizia è il punto debole. Come fai ad attrarre investimenti, se la giustizia non funziona?".

Per Bettini il Pd non dovrebbe lasciare la bandiera del garantismo alla destra, ha ragione? "Interpreto come fatto positivo che si voglia ritornare ad avere la posizione che abbiamo sempre avuto: noi -dice Burlando- non siamo mai stati giustizialisti e mai stati per l'impunità. Ricordo le nostre battaglie contro le leggi ad personam. Il Pd, in questo panorama politico, mi pare possa essere il punto di equilibrio tra nè impunità e nè giustizialismo. Detto questo Bettini mi sorprende politicamente".

In che senso? "Mi sorprende che venga dal più tenace assertore dell'alleanza con i 5 Stelle che hanno portato un tasso di giustizialismo inaccettabile nel dibattito politico. E' un fatto positivo che a stimolare una visione diversa sia l'uomo del Pd che è stato più vicino ai 5 Stelle e a Conte".