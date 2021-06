Alitalia: Santosuosso, ad aprile -79% passeggeri su 2019, a maggio -74%**

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Per il mese di aprile 366.304 passeggeri contro 1,715 mln di passeggeri nello stesso mese del 2019, con un delta negativo del 79% e per maggio prevediamo 483.616 passeggeri contro 1,830 mln di passeggeri nello stesso mese del 2019 e quindi un delta negativo del 74%". Ad affermarlo è il Commissario Alitalia, Daniele Santosuosso nel corso della sua audizione in Commissione Bilancio in merito al dl sostegni bis.