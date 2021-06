Mediterraneo: Casini, 'elezione Migliore riconoscimento per lui e per Italia'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "L'elezione di Gennaro Migliore a presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) è un importante riconoscimento alla serietà del lavoro internazionale del nostro collega napoletano, già impegnato nel Governo del Paese, ma è anche un attestato di stima per il nostro gruppo interparlamentare e per l'Italia. Occasioni come queste ci dovrebbero imporre un ancora più pressante impegno nell'area del Mediterraneo. La storia chiama ripetutamente l'Italia a svolgere il suo ruolo tradizionale”. Lo dice Pier Ferdinando Casini, presidente dell'Interparlamentare italiana.