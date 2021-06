Egitto: Verducci, 'Governo e Commissione Ue intervengano per Zaki'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Basta con questo stillicidio che da quasi 500 giorni costringe Zaki in carcere in sfregio ai diritti umani e alla libertà di opinione. Il Governo italiano e la Commissione Ue devono intervenire, devono far sentire il peso della propria voce. La carcerazione di Zaki ci riguarda, da cittadini italiani ed europei, non possiamo permettere che cali il silenzio." Così il senatore del Pd Francesco Verducci, primo firmatario della mozione per il conferimento della cittadinanza italiana allo studente egiziano approvata in Senato.