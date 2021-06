"Facciamo un pieno alla Divina Commedia", un viaggio per celebrare Dante

02 giugno 2021 a

Con i versi della Divina Commedia declamati e attualizzati in performance molto fisiche e coinvolgenti, i Naufraghi Inversi invitano gli spettatori a rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi, dimostrando tutta l'attualità della Divina Commedia che, dopo 700 anni, si rileva ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.

Per poter prolungare il percorso per le regioni italiane e coinvolgere un numero maggiore di persone in questa bella iniziativa culturale “di strada”, l'associazione ha lanciato un crowfounding ricco di “ricompense” poetiche o divertenti per tutti coloro che vorranno aggiungere chilometri al progetto: si va dai classici ringraziamenti sul sito, alla possibilità di ricevere un video con i versi declamati dagli attori e dedica personalizzata alla persona amata (un'idea regalo adatta a celebrare qualsiasi evento: basta scegliere i versi giusti!), sino alla possibilità di avere la compagnia che recita in esclusiva per il “mecenate” in una location e occasione a sua scelta.

La prima tappa fisica del tour ItinerDante – che ha già avuto un avvio “virtuale” all'interno di convegni e iniziative dantesche di alto livello - si terrà il 12 giugno a Poppi, all'interno dei tre giorni di celebrazione danteschi dedicati alla Battaglia di Campaldino.

«Con il Covid, il mondo si è fermato. Ma la cultura no. Ed è proprio la cultura che ci salverà» di questo è convinto Eugenio Di Fraia, anima dell'associazione, che prosegue «Noi abbiamo “benzina” per fare 700 chilometri, ma sarebbe bello se, con l'aiuto di tutti, potessimo prolungare il viaggio del nostro pulmino per poter far risuonare i versi di Dante nel maggior numero di piazza possibili».

ItinerDante ha il patrocinio della Società Dante Alighieri – Dante Global, dell'Associazione Italianisti - Gruppo Dante, di Hypermedia Dante Network e dell'ENAC.