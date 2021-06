Roma: Teatro di Roma, '"evento 'Next Gen It' è una manifestazione privata a inviti'"

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "In merito alla notizia stampa appena diffusa dall'agenzia Adnkronos relativa alla bocciatura da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo di Roma della programmazione estiva nello spazio esterno di India, il Teatro di Roma intende precisare che l'evento Next Gen It di questa sera è una manifestazione privata a inviti non soggetta a pubblico spettacolo, e comunque organizzata nel pieno rispetto di tutte le normative in merito di sicurezza e protocolli anti-Covid. Il Teatro di Roma attenderà i risultati del pronunciamento della Commissione previsto il 7 giugno per avviare la programmazione all'aperto del Teatro India fissata dal 10 giugno". E' quanto si legge in una nota del Teatro di Roma.