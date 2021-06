Recovery: Prodi, 'iniziato percorso ma attenti perché debiti vanno pagati'

01 giugno 2021 a

a

a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "I soldi europei non li abbiamo ancora ricevuti perché bisogna che i nostri piani vadano in ordine e vengano accettati da Bruxelles e non lo sappiamo ancora. Inoltre, una volta cominciato questo cammino, stiamo attenti perché poi i debiti vanno pagati. Noi ormai siamo sereni davanti al 160% del rapporto debito/Pil, prima eravamo allarmati a quota 120. Dobbiamo darci una mossa per il futuro: produttività, produttività, produttività". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a 'DiMartedì' su La7