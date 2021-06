Milano: Comune stanzia 400mila euro per micro-pmi del commercio (2)

01 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Sono ammesse anche le spese sostenute per l'organizzazione di nuovi servizi di logistica, trasporto e consegne a domicilio, vendita on line. Il contributo previsto per ogni singola realtà sarà pari al 50% della spesa ammissibile (in conto capitale e di parte corrente) al netto di Iva, sino ad un massimo di 3 mila euro per spese effettuate nel periodo compreso dal 5 maggio 2020 al 30 agosto 2021.

Potranno presentare domanda tutte le micro, piccole e medie imprese ubicate all'interno degli ambiti territoriali definiti dai rispettivi Duc e operanti nel settore della ristorazione, della somministrazione e della vendita diretta al dettaglio di beni e di servizi nonché quelle realtà che forniscono servizi tecnologici di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato operanti in tutto o in parte nel territorio del Duc

Tutte le info e le modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione bandi e gare del portale: