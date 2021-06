M5S: Casaleggio, 'voto governance e saldo debiti o costretti a cedere dati a terzi'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Votare il comitato direttivo e saldare i debiti, altrimenti l'Associazione Rousseau minaccia di dover cedere i dati degli iscritti a una "terza parte che si impegni a consegnarli a chiunque venga legittimato da un tribunale a riceverli". Lo scrive Davide Casaleggio in un lungo post sul blog delle Stelle, in cui interviene a muso duro dopo la pronuncia del Garante della Privacy.

Casaleggio insiste sulla necessità di indire il voto del comitato direttivo, per azionarlo, ricorda, è necessario che uno degli organi deputati a farlo -ovvero il Comitato di garanzia, il Collegio dei probiviri o il Garante- lo richieda "L'Associazione Rousseau vuole risolvere la situazione - assicura - e da mesi ha dato la sua massima disponibilità purché, come detto, vengano rispettati i principi di legalità, di democrazia interna, gli impegni presi e la volontà del Garante del MoVimento".

"Qualora questi tre organi decidessero di non avviare la votazione come prevista dallo Statuto, L'Associazione Rousseau, in assenza di alcuna garanzia e a fronte dell'enorme debito non onorato dal MoVimento, non potrà più continuare a supportare al posto del MoVimento 5 Stelle le ulteriori spese mensili necessarie per la gestione degli iscritti e del MoVimento 5 Stelle come continua a fare oggi. Saremo, quindi, costretti entro questa settimana - minaccia - a verificare le modalità attraverso le quale andare ad affidare i dati degli iscritti ad una terza parte che si impegni a consegnarli a chiunque venga legittimato da un tribunale a riceverli".