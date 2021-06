Lombardia: Strada (Lce), 'per riforma sanità investire su medicina territoriale'

01 giugno 2021 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - “O si propone un progetto di revisione della legge 23 del 2015 che assegni ruolo corretto e investimenti adeguati alla medicina territoriale e di prevenzione, oppure si tratta di semplici chiacchiere al vento". Lo afferma Elisabetta Strada, consigliera regionale della Lombardia ed esponente dei Lombardi Civici Europeisti, dopo la presentazione da parte della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, delle linee guida per la riforma della legge regionale 23 sulla sanità. "Il baricentro del documento continua ad essere la struttura ospedaliera, a scapito, ancora una volta, di un'adeguata riorganizzazione della sanità territoriale, che era stata completamente affossata dalla Legge Maroni del 2015".

Fra le carenze della proposta di riforma "neanche un accenno alla salute mentale. E' incredibile, tenuto conto che si stimano 150mila nuovi casi di depressione dovuti alla sola disoccupazione da pandemia e con un calcolo complessivo di +30% di nuovi casi di disagio mentale, che toccano in particolar modo i minori e le donne". Inoltre il rapporto di una ‘Casa della Comunità' ogni 50mila abitanti "deve essere ridotto". Nel documento, poi, "si parla del ruolo dei sindaci in maniera molto superficiale e solo nella parte relativa all'istituzione dei ‘distretti'. La pandemia ha invece evidenziato come un sistema efficace ed efficiente della medicina di territorio debba prevedere un ruolo attivo dei Comuni".

La riduzione delle liste d'attesa per i pazienti "era un punto critico prima della pandemia, ora è diventata una vera emergenza e nel documento non c'è traccia di agende integrate pubblico/privato, un punto fondamentale per ridurre i tempi". Infine, conclude Strada, "non è ancora chiaro il rapporto tra pubblico e privato: per esempio, trovo grave che, di nuovo, non si faccia nessun accenno all'obbligo di presentare i bilanci per le strutture private accreditate, mentre è crescente la richiesta di trasparenza in tutti i settori, incluso quello sanitario".