Lombardia: Locatelli, 'via libera a protocollo d'intesa con prefetture contro violenza su donne' (2)

01 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Relativamente all'anno in corso -prosegue Locatelli- la formazione, affidata a Polis Lombardia, nell'ambito del nuovo progetto formativo 2021-2022, prevede l'avvio delle iniziative formative rivolte alle forze dell'ordine dopo l'estate. Si risponde, così, anche alla richiesta delle reti interistituzionali antiviolenza di formare gli operatori in modo continuativo e mirato. In virtù anche del turn over molto frequente e concentrando l'attività, in modo particolare, sulla presa in carico integrata tra i soggetti coinvolti nella rete e con modalità operative omogenee".

"Sentir parlare ancora oggi di violenza sulle donne è sempre più assurdo -commenta l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato -. Ne discutiamo da anni, purtroppo è una problematica attuale, come testimoniano le tragiche vicende che si susseguono. Ogni sforzo, ogni investimento per contrastare il più possibile questo fenomeno, è fondamentale". Il protocollo tra Regione Lombardia e le Prefetture è "un passo in avanti". L'obiettivo, conclude De Corato, è quello di "dire 'basta' una volta per tutte alla violenza nei confronti delle donne".