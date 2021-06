Kavalan s'impone come il single malt "Best of the Best" a Tokyo

01 giugno 2021 a

La TWSC 2021 nomina Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured il migliore single malt del mondo

TAIPEI, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan è stato nominato dalla Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) il single malt "Best of the Best" per il 2021.

Quest'anno Kavalan ha conquistato quattro dei primi 5 premi single malt del concorso, classificandosi al 1°, 3°, 4° e 5° posto tra tutti i single malt presentati da tutto il mondo.

Il single malt "Best of the Best" della competizione viene determinato tramite un processo in due fasi: i primi 14 single malt del primo turno sono sottoposti a una nuova degustazione in cieco in modo indipendente in un secondo turno da uno speciale team di 15 giudici per decretare il "Best of the Best" tra i 14 single malt.

Inoltre, per la prima volta nel concorso, Taiwan è stata nominata nuova regione del whisky, con il Kavalan che si è aggiudicato i due migliori premi di categoria nella sua regione, NAS Single Malt e Taiwanese Single Malt Single Cask.

Kavalan s'impone nella terza edizione della Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC)

Single malt "Best of the Best" - primo posto

Vincitore categoria Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Vincitore categoria Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Superior Gold

Gold

Il CEO dell'azienda, Lee, ha dichiarato che Kavalan si è confrontato con i migliori single malt, in particolare in Giappone.

"Siamo entusiasti di essere stati insigniti del titolo "Best of the Best" da TWSC. Lavoreremo con impegno per essere all'altezza di questo riconoscimento, migliorando la nostra qualità, la morbidezza e la complessità sia per gli appassionati che per i critici" ha dichiarato Lee.

Secondo la TWSC, il concorso attinge al patrimonio di conoscenze del Centro di ricerca sul whisky giapponese ed è stato creato come evento nazionale per la valutazione del whisky giapponese. La giuria, che quest'anno conta 202 membri, comprende principalmente barman di prefetture in tutto il Giappone ed esperti nel settore della produzione e della vendita all'ingrosso di alcolici in Giappone.

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Tutto ciò si unisce per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 500 medaglie d'oro o più preziose nei concorsi più competitivi del settore. Visitate il sito www.kavalanwhisky.com

Contatti per i media Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164 [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521670/Sky_Gold_Wine.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521671/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521672/8_Golds_2021_TWSC.jpg