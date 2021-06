IronFX lancia l'Iron Worlds Championship (IWC) con premi per 1 milione di dollari

01 giugno 2021 a

LIMASSOL, Cipro, 1 giugno 2021 /PRNewswire/ -- IronFX è entusiasta di annunciare il lancio dell'Iron Worlds Championship (IWC). Il Global Trading Championship si svolgerà tra il 14 giugno e il 16 dicembre ed è destinato ad attirare l'attenzione della comunità del trading globale, scatenando una divertente competizione e grande partecipazione. La pre-registrazione avrà inizio il 1° giugno e durerà fino al 13 giugno. I trader che si registrano in anticipo parteciperanno automaticamente a un sorteggio speciale e 20 di loro vinceranno un merchandising IWC in edizione limitata.

La competizione prevede uno straordinario montepremi del valore di 1 milione di dollari* e i trader si affronteranno in battaglie di trading che si svolgeranno ogni mese, per un periodo di 6 mesi.

Ci saranno 20 vincitori nei primi 4 round, 5 per ciascun round e 3 vincitori rispettivamente per le semifinali e le finali. I clienti dovranno aprire un nuovo account di trading ed effettuare il deposito minimo necessario per partecipare al Campionato durante i vari round di qualificazione. Nei primi 4 round sarà richiesto un deposito minimo di $500 per poter partecipare, mentre per le semifinali e le finali sarà necessario un deposito minimo di $3.000 e $5.000, rispettivamente.

Un rappresentante del team IronFX ha dichiarato: "Siamo estremamente entusiasti dell'Iron Worlds Championship (IWC), che prevediamo scatenerà una fantastica competizione! Incoraggiamo i nostri trader a partecipare, ma invitiamo anche i nuovi trader a unirsi a noi e scoprire l'ampia gamma di asset e condizioni di trading che forniamo. Sarà un'esperienza straordinaria!"

Informazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili in 6 classi di asset. IronFX serve oltre 1 milione di clienti retail di oltre 180 Paesi ed è nota per la sua ampia gamma di prodotti, spread bassi e condizioni di trading competitive. Offre assistenza clienti dedicata in oltre 30 lingue diverse.

