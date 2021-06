Governo: Salvini, 'finché c'è Draghi da Lega nemmeno mezzo problema'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Letta un giorno mi da del diavolo e il giorno dopo riconosce che sono una persona vera. Su Brusca siamo d'accordo ma spero lo sia l'universo mondo, su alcuni temi la vediamo diversamente, sui migranti" ad esempio. "Io faccio parte di questo governo per fare le cose che si possono realizzare, spero che Letta sia un alleato di governo affidabile. Finché c'è Draghi alla guida siamo assolutamente garantiti e contenti: non saremo noi a causare mezzo problema". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato per il Podcast Metropolis su Repubblica.it.