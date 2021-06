Giustizia: Serracchiani a Salvini, 'non c'è motivo per rinviare riforma'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo un'opportunità irripetibile per fare una riforma di sistema che serve al Paese. La riforma della giustizia va fatta in Parlamento dove il Pd è pronto a sostenere le proposte della ministra Cartabia. Non c'è tempo da perdere, anche per non mettere a rischio le risorse del Pnrr, e non c'è ragione per scegliere, come fa Salvini con il referendum, di rinviare le decisioni che attendono i cittadini e le imprese. Questo è il momento delle soluzioni condivise per il bene della comunità nazionale e non quello delle bandierine agitate per convenienza politica". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.