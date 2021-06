Giustizia: Salvini cita Gaber, referendum? 'Libertà è partecipazione'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Perché i sei referendum sulla giustizia lanciati con i Radicali? "Quando si esprime il popolo, i cittadini, è sempre una cosa bellissima: Libertà è Partecipazione, cantava Giorgio Gaber, dopo il Covid vale mille volte di più". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato per il Podcast Metropolis di Gerardo Greco, su Repubblica.it. "Non è un referendum contro i magistrati, sul telefonino ho i messaggi di tanti giudici che non vedono l'ora di venire a firmare".