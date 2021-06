Ex Ilva: Fitto, 'garantismo verso tutti, nessun attacco a Vendola come accadde con me'(3)

01 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "La giustizia, ovviamente, resta tale quando condanna e quando assolve. La fiducia in essa non è un rituale a secondo degli interessi e della posizione personale ma un dovere istituzionale".

Mi auguro, infine, che questa circostanza -conclude Fitto- non venga sprecata sull'onda dell'emotività che induce, in taluni casi, a dissolvere anni di mal riposto 'giustizialismo' in un impulso di rabbia, ma sia invece un'utile occasione per riflettere sui propri comportamenti del passato e soprattutto per evitare che si ripetano nel futuro".