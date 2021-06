Daimler: accordo con Nokia, chiusa disputa su brevetti

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - Daimler e Nokia hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo di licenza che punta a chiudere la disputa sui brevetti tecnologici, per l'esattezza su quelli relativi ai sistemi di navigazione. In base all'accordo, i cui termini restano riservati, Nokia concederà in licenza la tecnologia delle telecomunicazioni mobili a Daimler e riceverà un pagamento in cambio". Con questa intesa, si sottolinea, "le parti hanno concordato di risolvere tutte le controversie pendenti", inclusa la denuncia presentata dal gruppo tedesco contro quello finlandese alla Commissione europea. Nokia chiedeva a Daimler i pagamenti di licenze per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che si basavano sui sistemi di Here, azienda creata dai finlandesi ma in seguito venduta a un consorzio di produttori automobilistici che includeva la stessa azienda tedesca. Dopo l'annuncio il titolo Nokia si mantiene intorno alla parità rispetto all'apertura mentre quello Daimler guadagna quasi il 3% a 78,38 euro per azione.