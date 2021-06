01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Fdi in crescita? "Bene, finché il centrodestra che compete per superare il 50% io sono contento, poi visto che tutti i sondaggi danno la Lega in crescita e saldamente primo partito... sono doppiamente contento". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato per il Podcast Metropolis su Repubblica.it.