Calcio: Bayern Monaco, Rummenigge lascia in anticipo la presidenza

Monaco, 1 giu. - (Adnkronos) - Addio in anticipo di Karl-Heinz Rummenigge al Bayern Monaco. Secondo Bild l'ex attaccante dell'Inter avrebbe firmato la risoluzione del contratto con il club bavarese rinunciando quindi al ruolo di presidente del CdA con qualche mese d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre prossimo. Al suo posto dovrebbe, dunque, essere anticipato l'arrivo di un'altra leggenda della società tedesca come l'ex portiere Oliver Kahn.