Calabria: Boccia, 'Pd costruirà campo ampio, Irto personalità eccellente'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Su indicazione di Letta giovedì e venerdì sarò in Calabria e sto già sentendo un po' tutti. Ripartiamo dalle fondamenta, l'esigenza di allargare il campo per un governo della Calabria che si occupi dei tanti ritardi e assenza. Il Pd ha il dovere di costruire un fonte sociale ampio profondamente alternativo a una destra pasticciona, dopo la scomparsa di Iole Santelli -la cui esperienza è stata breve ma intensa- è successo di tutto e la Calabria non merita il caos" che sta vivendo. Lo dice Francesco Boccia a Radio Immagina.

"Il Pd costruirà un campo ampio - prosegue -. Nicola Irto è una eccellente personalità e ieri Letta è stato molto chiaro. Ripartiremo da una profonda valutazione politica con Irto e tutto il Pd, gli saremo vicini e sarà un rapporto alla luce del sole. Entro questa settimana dobbiamo risolvere la questione, è un nostro dovere".