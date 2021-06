2 giugno: via a celebrazioni 75/mo Repubblica, Mattarella a Cambio Guardia Corazzieri

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Al via le celebrazioni per il 75/mo anniversario della Repubblica, che, pur con le limitazioni richieste dalla pandemia, simboleggiano comunque la ripartenza del Paese, vista la programmazione di una serie di eventi che lo scorso hanno non era stato possibile svolgere.

Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla piazza del Quirinale, ha assistito al Cambio della Guardia, in forma solenne, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri a cavallo, in tenuta di gran gala, e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri. Il Capo dello Stato è anche intervenuto all'inaugurazione di largo Carlo Azeglio Ciampi, sul lungotevere Aventino, intitolato al suo predecessore.