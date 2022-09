Ex Ilva: Letta, 'credo in buonafede Vendola, ora un futuro green per Taranto'**

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Penso che per troppi anni in Italia non si è data giusta importanza alla prospettiva della sostenibilità. Io andrò a Taranto tra dieci giorni, va trovato insieme uno sguardo sul futuro. C'è bisogno di acciaio green". Lo dice Enrico Letta a Oggi è un altro giorno su Rai1.

"Io credo alla buona fede di Nichi Vendola. Non do giudizi sulla giustizia però io credo nella sua buonafede, Vendola è sempre molto attento alla questione della sostenibilità e mi dispiace per quello che gli è accaduto ma adesso con la città bisogna fare un grande sforzo per un futuro diverso dal passato. L'Italia tutta dovrebbe risarcire Taranto".