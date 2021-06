Bankitalia: a maggio Rendistato risale a 0,578%, raddoppiato da febbraio**

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - Cresce ancora il Rendistato, l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia che misura il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. A maggio il valore medio per i titoli con maturità superiore a un anno risale allo 0,578%, in aumento rispetto allo 0,443% del mese precedente e con un raddoppio rispetto al dato di febbraio con un valore medio dello 0,290%. Un anno fa, tuttavia, per via della fiammata dei rendimenti seguita allo scoppio della pandemia il Rendistato era a quota 1,387%. Il Rendibot si attesta invece a -0,533%, mentre valori medi negativi si registrano per i titoli con maturità fino a 3 anni e 6 mesi.