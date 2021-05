Più attenzione e sicurezza, la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani

31 maggio 2021 a

(Milano, 31 Maggio 2021)() - Milano, 31 Maggio 2021 - Non è stata solo un'emergenza sanitaria, la pandemia ha cambiato abitudini e relazioni, imponendo una maggiore attenzione verso la sicurezza. Le mascherine sono diventate un dispositivo che accompagna la quotidianità, un simbolo della nuova normalità. Il bisogno di una protezione dal contagio non è però la sola trasformazione affrontata dalla nostra società: è cresciuto il tempo trascorso in casa modificando hobby e modalità di vivere i rapporti.

I consumatori sono più sensibili verso i sistemi di protezione nei confronti del virus, dalle

Lo shopping online è un altro fenomeno influenzato, in senso positivo, dalla pandemia. In base alle ricerche svolte dall'Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, entro la conclusione del 2020 il comparto dello shopping online dovrebbe aver toccato quota 22,7 miliardi di euro.

Interpretando questi valori in termini percentuali diventa più evidente il trend di crescita: +26% nel confronto con il 2019. Ad approfittarne è stato in particolare il settore della cucina, per una riscoperta passione per l'arte culinaria, con specifico interesse verso elettrodomestici che fino a qualche anno fa costituivano un segmento di mercato piuttosto contenuto.

Tra i dispositivi che hanno riscosso maggiore apprezzamento troviamo le impastatrici planetarie, la cui versatilità le rende un prezioso alleato per la preparazione di pizze, pane, dolci e focacce.

Sempre relativa al contesto domestico troviamo la crescente attenzione nei confronti delle attività di pulizia e igienizzazione: dai lavapavimenti ai detergenti per l'abitazione, passando per dispositivi di sanificazione a ozono.

Aumentando il tempo trascorso in casa, anche gli hobby s'adattano ai nuovi scenari. Il giardinaggio e la cura dell'abitazione sono stati oggetto di importanti investimenti da parte degli italiani. Il comparto sembra destinato a un ulteriore sviluppo. È quanto rilevato dallo studio Kantar Covid-19 Barometer.

