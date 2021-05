Peroni protagonista di Casa Azzurri: arriva il Peroni terzo tempo

31 maggio 2021 a

(Roma, 31 maggio 2021) - La birra da sempre al fianco degli italiani porta in vita i suoi valori con il Peroni Terzo Tempo e li applica al mondo del calcio: il suo saper unire oltre le differenze e gli stereotipi al centro di un nuovo format con tanti personaggi coinvolti

Roma, 31 maggio 2021 – A partire dall'11 giugno 2021, Peroni, partner della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), sosterrà la Nazionale Italiana e i suoi tifosi nell'iconica cornice di Casa Azzurri.

Peroni è la birra che da 175 anni è al fianco degli italiani e che li accompagna da sempre nei momenti più importanti della loro vita unendoli oltre ogni differenza sportiva e non, oltre ogni diversità e stereotipo, così come la Nazionale riesce ad unirli sotto un'unica maglia, quella Azzurra.

Peroni è orgogliosa di portare in vita questo suo carattere distintivo attraverso il legame con i valori sportivi di cui è fiera sostenitrice: rispetto, lealtà, gioco di squadra. Valori fondamentali per il brand che li ha messi al centro del suo celebre Peroni Terzo Tempo Village, un momento di unione sportiva nel mondo del rugby, che Peroni ora mutua e porta direttamente anche al calcio.

In questo Europeo che per la prima volta sarà itinerante, Peroni si inserisce naturalmente come collante tra i tifosi. La partita inaugurale sarà a Roma, proprio lì dove Peroni ha il suo cuore, e continuerà in giro per l'Europa per unire le varie Nazioni sotto un'unica grande manifestazione sportiva. E con Peroni, i tifosi di tutte le nazionali saranno uniti per festeggiare un momento emozionante e coinvolgente.

Il Peroni Terzo Tempo, che sarà protagonista a Casa Azzurri durante tutta la fase a gironi, ha l'obiettivo di celebrare i tifosi e brindare al di là del risultato e delle differenze sottolineando i valori positivi di questo sport. Il tifo per la Nazionale unisce sotto un'unica bandiera, ci si emoziona insieme oltre ogni rivalità e si condividono momenti di trepidazione e gioia. Tutto questo guida Peroni nel suo percorso a Casa Azzurri e nel suo sostegno alla Nazionale Italiana, attraverso la rinnovata partnership siglata con FIGC fino al 2022 con i mondiali del Qatar.

A Casa Azzurri, Peroni sarà presente non solo con il suo Pub, punto di incontro e ritrovo per tutti i tifosi delle diverse Nazionali, ma sarà anche protagonista con un format tutto nuovo che ripercorre i valori fondanti di unione ed inclusione del brand. Qui si alterneranno personaggi famosi e non che daranno vita a momenti indimenticabili e divertenti anche attraverso i canali social del brand. A riunirli tutti ci sarà Peroni Cruda, prodotto eroe che ritroveremo in tutto il percorso di Casa Azzurri.

Inoltre, Peroni sarà on air con il nuovo spot lanciato qualche settimana fa con la campagna “Se ci unisce è Peroni” che porta in vita i valori fondamentali del brand come il suo saper unire oltre ogni differenza, conflitto e stereotipo; un importante messaggio di inclusione con lo stile leggero e autentico che da sempre caratterizza Peroni. I passaggi TV vedranno un taglio dello spot con un particolare focus al calcio, con l'abbraccio finale dei tifosi di Nazionali avversarie: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza… Se Ci Unisce è Peroni!

“Peroni ci unisce oltre ogni differenza sportiva e non, oltre ogni stereotipo, sotto un'unica bandiera che è quella dell'Italia” dice Pierluigi Quattrini, Sponsorship & Events Manager di Peroni. “Nel tifo alle Nazionali siamo tutti uniti e non esistono avversari. Noi crediamo molto in questo valore ed è per questo che fin da subito abbiamo voluto portarlo in vita attraverso il Peroni Terzo Tempo, un momento unico di condivisione e celebrazione”.

