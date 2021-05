Pd: Letta, 'sono dentro un frullatore ma l'ho fatto per i ragazzi, questo esodo non è possibile'

31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sono dentro un frullatore, sono contento di esserlo da un certo punto di vista ma ogni tanto mi viene da rimpiangere" quello che facevo prima "ma alla fine ho promesso a me stesso che non potevo sopportare tutti questi giovani italiani che mi chiedevano una ragione per tornare in Italia" senza riuscire a dare una risposta. "Non è possibile questo esodo e quando mi è stato chiesto di tornare in Italia per fare qualcosa di utile, l'ho fatto. Me lo ha fatto fare questo". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital.