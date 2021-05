Lombardia: via libera da Giunta regionale, 55mln per le politiche sociali

31 maggio 2021 a

a

a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - Via libera dalla Giunta regionale al Piano di riparto delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali e alle loro modalità di utilizzo. Per l'anno 2020 le risorse assegnate a Regione Lombardia dal decreto interministeriale ammontano complessivamente a 54.953.048 euro che, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni e ad altre risorse, concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai piani di zona in attuazione della programmazione sociale 2021-2023. Si tratta di risorse destinate alla presa in carico dei bisogni della persona e della sua famiglia e alla promozione di azioni, interventi e progettualità che Enti locali e soggetti del terzo settore potranno attivare collaborando insieme, attraverso l'integrazione di risorse e un'analisi dei bisogni finalizzata alla programmazione degli interventi.

"L'attuale contesto di crisi - ha dichiarato Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - porta i sistemi sociali locali a una necessaria revisione dei servizi e delle prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni, con particolare attenzione verso coloro che, già trovandosi in condizione di fragilità, vedono, a causa dell'emergenza, aumentare la loro vulnerabilità. In questa prospettiva Regione Lombardia ha provveduto a ripartire le risorse del fondo nazionale per le Politiche sociali destinando il 53% del totale all'area di intervento 'famiglia e minori', il 22% ai 'disabili', il 14% agli 'anziani', l'8% alla 'povertà' e il 3% al 'disagio adulti, dipendenze, salute mentale'".