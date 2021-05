Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking E REYL & Cie Ricevono L'approvazione Normativa Per avviare Una partnership Strategica

31 maggio 2021 a

a

a

- - La Banca Centrale Europea (BCE) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) approvano la partnership strategica tra Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e REYL & Cie

- Nell'ambito dell'operazione, Fideuram – ISPB fonderà la sua filiale bancaria svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval con REYL & Cie, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato bancario svizzero.

- L'entità nata dalla fusione avrà sede a Ginevra e manterrà la denominazione legale di REYL & Cie e avrà circa 400 dipendenti, un patrimonio gestito vicino a 25 miliardi di CHF (23 miliardi di EUR) e un capitale proprio obbligatorio di circa 210 milioni di CHF (190 milioni di EUR)

- Le entità pubblicheranno un nuovo logo che combina i loro rispettivi marchi

MILANO e GINEVRA, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Gli organismi di regolamentazione finanziaria europei e svizzeri, la Banca Centrale Europea (BCE) e l'Autorità federale di vigilenza sui mercati finanziari (FINMA), hanno approvato la partnership strategica tra Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram – ISPB), la divisione di private banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, e REYL & Cie, gruppo bancario diversificato e imprenditoriale con sede a Ginevra. Fideuram – ISPB conferisce a REYL & Cie la sua filiale bancaria svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM). La fusione a livello giuridico di REYL & Cie e ISPBM dovrebbe essere finalizzata entro la fine dell'anno. Le entità pubblicheranno un nuovo logo che combina i loro rispettivi marchi.

La partnership consente a Fideuram - ISPB di rafforzare notevolmente le sue attività internazionali di gestione patrimoniale e di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di consolidamento del settore finanziario svizzero. Conferma la scelta della Svizzera come hub principale per le sue attività internazionali di private banking.

Dopo la chiusura dell'operazione, REYL & Cie manterrà la sua sede a Ginevra e diventerà un gruppo bancario internazionale più importante con circa 400 dipendenti, un patrimonio gestito vicino a 25 miliardi di CHF (23 miliardi di EUR) e un capitale proprio obbligatorio di circa 210 milioni di CHF (190 milioni di EUR).

Con il suo DNA imprenditoriale e il suo modello d'affari innovativo, REYL & Cie continuerà a guidare la sua strategia di crescita organica a 360˚, incentrata sulla fornitura di soluzioni innovative ai clienti in modo trasversale attraverso cinque business line: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management. Iniziative recenti come Asteria Investment Managers e Obviam (una filiale svizzera regolamentata di gestione di fondi specializzati in investimenti ad impatto) oppure Alpian (un'aspirante banca digitale recentemente incubata per la clientela mass affluent) trarranno grandi benefici dalla partnership strategica.

Fideuram - ISPB controllerà il 69% del capitale di REYL & Cie, mentre i partner François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula manterranno collettivamente una quota del 31%. I partner si impegneranno sul lungo termine e saranno responsabili della gestione quotidiana e dell'attuazione della strategia.

"L'accordo con REYL, commenta Tommaso Corcos, CEO di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, riafferma la nostra strategia di crescita internazionale, consolidando una delle migliori banche attive nella gestione privata dell'eurozona e scegliendo la Svizzera come base della nostra rete all'estero. La combinazione di competenze, esperienza, capacità di innovazione e una comune cultura del servizio al cliente costituiscono i capisaldi su cui costruire una nuova banca leader a livello internazionale, in grado di soddisfare le necessità dei nostri clienti più esigenti". Per accelerare le sinergie commerciali tra le società, Nicolas Duchêne, vice CEO e partner di REYL, assumerà anche il ruolo di Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, ad interim, fino alla fusione a livello giuridico delle società".

"La chiusura dell'operazione, afferma François Reyl, CEO di REYL & Cie, segna un nuovo capitolo nella storia di REYL che aprirà uno scenario di nuove possibilità di sviluppo per entrambe le parti. Siamo convinti che la qualità e la forza finanziaria di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking associate allo spirito imprenditoriale e alla capacità di innovazione di REYL creeranno le condizioni ideali per raggiungere il successo nel contesto attuale. Puntiamo a creare legami duraturi con i nostri nuovi colleghi e a lavorare come un'unica squadra, costruendo insieme un gruppo leader nel private banking internazionale e rafforzando la nostra proposta di valore a beneficio dei nostri clienti".

Informazioni su Fideuram – ISPB e ISPBM

Con sede a Milano, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è il primo player del private banking in Italia e una consociata chiave del Gruppo Intesa Sanpaolo, a cui fanno capo tutte le attività di private banking del gruppo. Al 31 marzo 2021 Fideuram – ISPB contava 3.107 collaboratori, 5.743 private banker, un patrimonio gestito di 292,4 miliardi di CHF (264,1 miliardi di EUR) e afflussi netti per 1,9 miliardi di CHF (1,7 miliardi di EUR) affidatile da oltre 800.000 clienti.

La società ISPBM è stata fondata dalla famiglia Zanon Valgiurata nel 1974 ed è stata integrata in Fideuram nel 2018; ha sede a Ginevra e uffici a Lugano, Londra, Monaco, Bahrein, Isole Cayman, Buenos Aires e Montevideo. Al 31 marzo 2021 ISPBM gestiva un patrimonio di circa 5,7 miliardi di CHF (5,1 miliardi di EUR) tramite 172 professionisti.

Informazioni sul Gruppo REYL

Creato nel 1973 da Dominique Reyl, il Gruppo REYL è un istituto bancario diversificato e imprenditoriale con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) ed a livello mondiale in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Al 31 dicembre 2020, il Gruppo REYL gestiva un patrimonio di oltre CHF 15,5 miliardi (14 miliardi di EUR) et impiegava 245 collaboratori. Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve une clientela d'imprenditori internazionali, family offices e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Offices Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1307210/REYL_Logo.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1307207/Fideuram_Logo.jpg