Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Credo sia vicino il momento di superare lo stato di emergenza: se saremo bravi alla scadenza, che attualmente è prevista il 31 luglio, non ci sarà bisogno di prorogarlo. E sarà un bel segnale di ritorno alla normalità". Lo sottolinea la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.