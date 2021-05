Calcio: Europeo Under 21, le formazioni ufficiali di Portogallo-Italia

31 maggio 2021 a





Lubiana, 31 mag. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Portogallo-Italia, match valido per i quarti di finale del campionato europeo Under 21, in programma a Lubiana alle 21. Il ct azzurro Nicolato sceglie Raspadori e Scamacca come coppia d'attacco. Questi gli 11 iniziali.

Portogallo (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tomás Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fábio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota. Allenatore: Rui Jorge.

Italia (3-5-2): Carnsecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca. Allenatore: Nicolato.