31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Per la Calabria ci vuole un progetto di forte rinnovamento in grado di raccogliere le energie migliori di quella terra, per questo la candidatura di Nicola Irto va sostenuta con tutta la nostra energia. E' il momento di pensare al futuro e di unire le forze per battere la destra". Lo scrive su twitter Paola De Micheli.