Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre creduto e continuò a credere all'innocenza di Nichi Vendola. Ne ho conosciuto la passione e la lotta per la difesa dell'ambiente e della vita. Ora ci sarà il processo d'appello e confido nel ribaltamento di una sentenza, per me, davvero incomprensibile". Lo scrive su twitter Gennaro Migliore di Italia Viva.