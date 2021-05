31 maggio 2021 a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - In Lombardia nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone per il Covid19 e i contagi sono stati 132. Considerando gli 8.661 tamponi processati, il tasso di positivi è pari all'1,5%, in leggero calo da ieri. I guariti e i dimessi sono 685.